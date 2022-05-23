英相強生寫信給烏克蘭孩童：你們是所有人的榜樣

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）英國首相強生寫信給烏克蘭全國孩童，要他們為自己的堅韌與尊嚴感到驕傲，並稱他們是全球各地成人、孩童的最佳榜樣。強生強調，英國各界永遠會把烏克蘭孩子們放在心上，「你們並不孤單」。

強生（Boris Johnson）今天透過推特發布他致烏克蘭孩童的信函，有英文和烏克蘭文兩個版本，都附上他的親筆簽名，日期押23日。

他寫道，今天在烏克蘭許多地方應是溫暖、充滿陽光的一天，寒冬退散；在正常情況下，小朋友會衝出家門和學校，與朋友玩耍、踢足球，縱情享受生命中獨一無二的無憂無慮童年時光。然而，今年與以往任何一年截然不同。

強生提到，他4月曾訪問烏克蘭，期間澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統帶他在首都基輔（Kyiv）走走，當時街上不見孩童和年輕人身影，這讓他非常難過。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭，許多孩童被迫逃離家園，與家人、朋友、寵物、玩具和所有其他熟悉的人事物分離，在地鐵車站、遙遠的城市和國家找尋安身之處。強生指出，他無法想像今年對小朋友而言有多難熬，但他希望他們能記得兩件事。

首先，孩子們該無比自豪：他們不僅該為自己的國家、父母、親人和武裝士兵感到驕傲，更該為自己感到驕傲。

強生強調，許多烏克蘭孩童見到或經歷了所有孩童都不該見證的現象，然而烏克蘭孩子們「每一天都在示範給我們所有人看，何謂堅韌與尊嚴，何謂就算在最艱難的時刻，頭也要抬得高高的」。

此外，強生對烏克蘭孩童喊話，「你們並不孤單」。他提到，孩子們雖然與家鄉的朋友分離，但世界上還有許多、數以萬計的小朋友是烏克蘭孩童的朋友。在英國，烏克蘭國旗隨處可見，首相官邸屋頂也有烏克蘭國旗飄揚。英國的孩童和年輕人在教室畫上烏克蘭國旗，編織黃、藍相間的烏克蘭國旗主題色手環，表達支持。

強生在信末寫到，一如澤倫斯基，他相信烏克蘭終究會在戰爭中取得勝利。他誠心希望烏克蘭孩子們很快就能自由回到家園和學校，和家人團聚。

他強調，無論未來發生什麼事、無論考驗的時間有多長，英國各界永遠都不會遺忘烏克蘭孩子們，永遠都將驕傲地稱他們為朋友。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）12日在聯合國安全理事會指出，已有足夠證據顯示，在安理會條列於1261號決議的6大項「戰時嚴重侵害兒童權利的行為」中，俄羅斯已犯下其中4項。

吳百納表示，根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的調查結果，烏克蘭境內至少有238名兒童遭殺害、347名受重傷。

此外，俄軍持續以烏克蘭境內的學校、幼兒園和有孩童聚集的避難所為攻擊目標，無視部分設施甚至有明顯、大型的俄文標註「內有孩童」。

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許多可信證據顯示，俄軍對烏克蘭境內孩童行使性暴力。此外，吳百納指出，戰爭造成的遷徙也大幅提升孩童遭性剝削或成為人口販運受害者的機率。

世界衛生大會（WHA）22日開議。烏克蘭計畫與盟友共同在大會期間推動通過決議，譴責俄軍持續將烏克蘭境內的醫療設施作為攻擊目標。據烏方統計，自2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，至少已有200多起俄軍刻意攻擊烏克蘭境內醫院與救護車的事件。（編輯：高照芬）1110523