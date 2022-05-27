俄石油禁運制裁 歐盟峰會有望達成協議

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）官員今天表示，歐盟國家正就俄羅斯石油禁運制裁進行談判，但管線輸送的石油將可豁免，以贏得匈牙利支持，為祭出第6輪制裁俄羅斯措施掃除障礙。

其中一名官員表示，歐盟成員國大使29日可能會在布魯塞爾達成協議，讓各國領導人能於30至31日的峰會上達成協議。

另一名官員表示：「這個構想是將禁運石油區分為管線和海運。管線將在一段時間內獲得豁免，供安排替換。」

匈牙利對石油制裁的抗拒，以及少數其他國家的不情願支持，阻礙歐盟27個成員國對俄國入侵烏克蘭行為實施第6輪制裁措施。

歐洲聯盟執行委員會提出的制裁措施，需要所有成員國一致支持，而高度依賴俄國石油透過管線進口的內陸國家匈牙利，一直阻撓這些制裁措施。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）本週在一封信中告訴其他成員國，不要試圖在沒有一致共識情況下，在峰會上同意實施石油禁運。

奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）昨天告訴路透社，匈牙利需要3年半到4年時間，才能擺脫俄國原油並進行巨額投資來調整經濟。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110527