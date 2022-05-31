俄羅斯外長將訪沙烏地 和波灣國家外長會面

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（中央社利雅德31日綜合外電報導）兩名波斯灣國家官員今天表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將訪問沙烏地阿拉伯，並會見波斯灣合作理事會國家外長。

要求匿名的官員表示，拉夫羅夫預料將在波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）位於利雅德的總部會見沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、科威特、巴林、卡達等國家外長。

關於這次會議的焦點，目前還不得而知。不過，官員表示，波灣6國外長也將在明天稍後和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行線上會議。他們拒絕透露更多細節。

拉夫羅夫造訪利雅德的翌日，石油輸出國家組織和夥伴國（OPEC+）將在維也納舉行會議，OPEC+料將維持去年達成的石油生產協議，提高7月生產目標每日43萬2000桶。

沙烏地阿拉伯和其他OPEC國家面臨西方要求提高產量的壓力越來越大，以抑制因俄羅斯入侵烏克蘭而飆漲的油價。

目前為止，沙烏地阿拉伯抗拒這類壓力，並主張油價飆高是基於地緣政治、煉油產能吃緊，以及西方國家提高賦稅等因素，而不是供應面疑慮的關係。

不過，西方國家仍繼續努力。消息人士本月稍早透露，美國總統拜登（Joe Biden）和他的團隊考慮6月底赴德國和西班牙出席峰會後，將在沙烏地阿拉伯和以色列停留。

拜登的首席白宮中東事務顧問麥格克（Brett McGurk）與國務院能源特使霍克斯坦（Amos Hochstein）上週訪問沙烏地阿拉伯。

白宮表示，兩人和沙烏地官員討論伊朗、全球能源供應和其他區域議題，不過，並未要沙國增加石油出口。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110531