報復制裁 俄禁入境名單新增61名美官員和企業家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）莫斯科今天擴大對美國公民制裁黑名單，禁止美國財政部長葉倫等人入境俄羅斯，以報復華府先前對俄國祭出的類似制裁措施。

莫斯科上個月底發布963人制裁名單禁止入境，包括美國總統拜登、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg ）和演員摩根費里曼（Morgan Freeman）等人。

這次黑名單新增61人，多是美國政府官員，也有幾位大企業老闆，主要是國防與能源業界。

財長葉倫、能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）、白宮聯絡主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）、OneWeb執行長馬斯特森（Neil Masterson）及環球影業（Universal Pictures）、惠譽信評（Fitch）執行長都在名單上。

俄羅斯外交部表示，61名美國公民包含軍工業大公司、媒體平台、信評公司及航空與造船公司等負責人。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110607