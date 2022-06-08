UN原能總署有意造訪遭俄占領核電廠 烏克蘭反對

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，不贊成聯合國國際原子能總署（IAEA）署長在俄羅斯占領札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠期間，造訪這座位於烏國東南部的核電廠。

法新社報導，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天表示，IAEA正準備派遣專家團前往札波羅熱核電廠。自俄羅斯入侵以來，這座歐洲最大核電廠即被俄軍占領。

葛羅西在推特表示，這趟行程是應烏克蘭「要求」做出的安排。

然而烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天指控葛羅西說謊，烏克蘭並未同意IAEA來訪問這座核電廠。

烏克蘭國家核電公司在Telegram寫道：「烏克蘭沒有邀請葛羅西訪問札波羅熱核電廠，也曾拒絕讓他展開這類訪問行程。只有當烏克蘭重新取回這座核電廠的控制權時，IAEA來訪才可能成真。」

烏克蘭國家核電公司說：「葛羅西又在說謊了。」「我們認為這項聲明是種新的企圖，目的是要進入札波羅熱核電廠，以使占領者的存在合法化及認同他們的占領行動。」

烏克蘭國家核電公司還說，俄軍3月接管札波羅熱核電廠時，IAEA與這座核電廠便失去通訊，待烏克蘭國家核電公司再次接掌札波羅熱核電廠時，才會將伺服器數據傳送給IAEA。

莫斯科2月24日發動入侵後，3月初即控制了這座位於烏克蘭南部的核電廠。

另一方面，IAEA今天表示，自俄軍揮軍烏克蘭以來，烏克蘭已廢棄的車諾比（Chernobyl）核電廠周圍禁區的輻射探測器首度恢復運作，輻射值正常。

IAEA發表聲明說：「39個探測器自禁區發送的監測資料…目前大多已能從國際輻射監測資訊系統（IRMIS）地圖看到。」

聲明說：「截至目前收到的監測結果，顯示輻射值與衝突前的測量值一致。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110608