中日防長香格里拉對話擬會談 話題或涵蓋台海

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日媒報導，日本防衛大臣岸信夫與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於本月10至12日在新加坡召開的香格里拉對話期間可能舉行雙邊會談。

日本經濟新聞報導，岸信夫預定參加10至12日在新加坡召開的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），期間可能與魏鳳和舉行雙邊會談，目前中日兩國政府還在協商此事。上一次中日兩國防長面對面會談是在2019年12月。

預料在雙邊會談時，對於中國軍方在東海及南海等地區加強軍事威脅一事，岸信夫將表達日本對此感到憂慮。此外，鑑於台灣有事（有緊急狀況）等情況，日本也將展現不容許以武力片面改變現狀的態度。

中國軍方上個月24日與俄羅斯軍方一起總共有6架轟炸機在日本周邊聯合飛行。上個月，中國的航空母艦遼寧號在沖繩（琉球）外海的太平洋航行，日本防衛省觀察到遼寧號的艦載機起降次數逾300次。

岸信夫與魏鳳和在會談時可能談及日中兩國國防當局開設「熱線電話」的籌備狀況。設立熱線是為了避免日本自衛隊與中國軍方發生偶發性的衝突。岸信夫與魏鳳和去年12月曾舉行視訊會談進行協商此事，目標2022年開始啟用熱線電話。

報導說，岸信夫在新加坡期間，也可能參加日美韓3邊防長會談。上一次日美韓3邊防長會談是在2019年11月舉行。這次會談議題將涵蓋如何因應頻頻發射彈道飛彈、正準備進行核試的北韓。

日本產經新聞報導，岸信夫預定本月11日在香格里拉對話上將發表演說。在新加坡期間，可能舉行日美韓、日美澳、日星的三邊或雙邊防長面對面會談。目前日中兩國政府正在協商安排岸信夫與魏鳳和於12日舉行雙邊會談。

至於日韓防長會談，預料這次暫不舉行。（編輯：黃自強）1110608