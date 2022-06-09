柬埔寨擴建雲壤基地 越南盼與各國續合作助和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

柬埔寨動工擴建雲壤海軍基地，越南外交部發言人黎氏秋姮9日被問及時未正面回覆，轉而強調越南一直希望維持與各國的合作關係，各國合作將為全球的和平做出貢獻。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內9日專電）柬埔寨雲壤海軍基地8日動工擴建，有說法認為基地將專供中國使用。越南今天未正面回答相關提問，而是強調越南一直希望維持與各國的合作關係及為全球和平做貢獻。

柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）設施升級擴建案8日舉行動工儀式。「華盛頓郵報」6日報導，柬埔寨雲壤海軍基地擴建工程背後有中方的支持，未來專供中國軍方使用。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社提問，越方有否透過管道向柬埔寨方面了解雲壤海軍基地的相關訊息，是否擔心這一基地可能加強中國在海上的軍事活動與投射能力而引起區域緊張，尤其是讓南海的局勢更為複雜。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）未直接就外界所關心的「中柬軍事合作」做回應，轉而強調越南與各國合作的一貫立場。

黎氏秋姮說，越南一直希望維持和鞏固與世界各國的良好合作關係；與此同時，各國間的合作將為區域及全球的和平、安全、穩定和繁榮做出積極貢獻。（編輯：馮昭）1110609