二戰後最大重建計畫 跨國資金集結再造烏克蘭

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（中央社記者田習如台北5日電）無論是烏克蘭政府估計的7500億美元或是歐洲投資銀行估計的1.1兆歐元重建經費，遭受俄羅斯戰火蹂躪的烏克蘭正迎來全球自二戰後最大規模的跨國集結經濟再造計畫，而且專家們從歷史得到的教訓是：別等戰爭結束，現在就要開始重建。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）昨天在瑞士舉行的「烏克蘭重建會議」上表示重建經費估計將達7500億美元（約22.3兆新台幣），而歐洲投資銀行（EIB）總裁霍耶（Werner Hoyer）在6月間更提出高達1.1兆歐元（約34.2兆新台幣）的估計數字，相當於歐盟2021到2027年長期預算（6年一度）的總額。

錢從哪裡來？有「歐盟的銀行」之稱的歐洲投資銀行在4月已為烏克蘭準備好今明兩年共計40億歐元的基礎建設和難民安置等資金；歐洲復興開發銀行（EBRD）提出20億歐元的方案，主要協助烏克蘭處理能源進口等貿易金流。

世界銀行（World Bank）在6月7日加碼14億9000萬美元幫烏克蘭政府發薪資給公務員和社工後，包括水電暖氣等公共建設需求的援助總額已達40億美元；國際貨幣基金（IMF）在4月開設會員國捐款帳戶，將協助烏克蘭政府預算和平衡國際收支、穩定經濟，第一筆捐款來自加拿大政府的10億加幣。

目前手筆最大的是美國參議院在5月通過了400億美元援助套案。政府之外，據聯合國統計，截至5日全球共有468個民間捐助者對烏克蘭捐款共達16億美元。

此外，烏克蘭政府主張國際凍結俄國官方和富豪的資產應該用來投入烏克蘭重建，這批資產估計共值3000至5000億美元，還有俄國的外匯存底也該拿來賠償烏克蘭的損失。

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkely）經濟學者格羅德尼申科（Yuriy Gorodnichenko）在全國公共電台（NPR）的訪問中表示有前例，包括二戰後美國曾將扣押的納粹財產拿來補償戰爭受害者；以及伊拉克在1990年入侵科威特造成巨大損害，30年來透過石油附加稅的方式賠償共約500億美元。

不過，要動用俄國被扣的海外資產需要立法，目前加拿大動作最快，上週通過法案允許政府將經濟制裁名單裡的資產轉售，英國和歐盟也有可能跟進。

許多人將國際援助烏克蘭重建比喻為「新馬歇爾計畫」（New Marshall Plan），相較於原版馬歇爾計畫，美國在二戰後單方出資130億美元幫助歐洲17個國家經濟復興，以今日幣值估計共約1500億美元。如今全球民主陣營則是集眾國之力援助烏克蘭，歐盟希望初期援金至少能籌到1000億歐元。

除了政府援助，另一大來源是吸引民間企業以投資方式協助烏克蘭重建。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在耶魯大學（Yale University）6月舉辦的一場企業CEO高峰會上，就向出席的高盛、花旗、輝瑞藥廠等國際大企業號召投資戰後的烏克蘭。

根據耶魯大學統計，已有超過1000家在俄國投資的外國企業宣布將撤離，而烏克蘭政府期待能迎接它們轉進。

在俄國入侵後撤離的烏克蘭美國商會（American Chamber of Commerce in Ukraine）主席亨德（Andy Hunder）上周在市場觀察（Market Watch）的訪問中指出，從營建到醫療都是重建需求的大項，而美國商務部積極為企業投入烏克蘭舖路，官員告訴亨德：「我們不要等6個月或數個月後戰爭停止，讓我們現在就為企業作好準備。」

格羅德尼申科也提醒時間的重要，像馬歇爾計畫直到1948年才開始實施，使歐洲人民在1945到1948年的戰後3年過得非常痛苦，他主張烏克蘭的重建規畫要及早進行，避免戰後空窗期讓烏克蘭人民持續受罪。

加州大學柏克萊分校經濟學者艾欽格林（Barry Eichengreen）在NPR訪問中說，當年馬歇爾計畫的成功不只是因為提供資金，還包括歐洲官員、工程師等人員到美國獲取大量建設和製造技術的新知，使歐洲建成現代化社會，未來烏克蘭重建也須納入這層面。

1991年脫離蘇聯獨立的烏克蘭，30年來許多基礎建設都仍使用俄國規格，格羅德尼申科舉例戰前烏克蘭能源使用效率就一直是全球後段班。烏克蘭的重建，將可望迎來再生能源等最先進的設備，再造一個適應氣候變遷新時代的經濟體，雖然這無法彌補戰爭對烏克蘭人民的傷害，卻是此時對止戰束手無策的國際社會多少能做到的事。（編輯：周永捷）1110705