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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄掌控烏南赫松州 特務出身官員任州長

2022/7/5 18:52
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯扶植的行政當局今天表示，出身俄國聯邦安全局（FSB）的官員葉利塞也夫已接掌俄軍占領下的烏克蘭南部赫松州政府。

葉利塞也夫（Sergei Yeliseyev）原本是俄國飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）第一副州長，俄國占領當局領導人薩爾多（Vladimir Saldo）說，葉利塞也夫如今「已經是赫松州長」。

薩爾多說，葉利塞也夫今天就任新職。

根據加里寧格勒州官網，現年51歲的葉利塞也夫畢業於聯邦安全局學院（FSB Academy），曾在局內擔任某些職務。

柯瓦勒夫（Alexei Kovalev）獲派擔任葉利塞也夫的副手。柯瓦勒夫原是烏克蘭國會議員，在俄軍入侵後轉而效忠俄方，6月甫逃過一次刺殺。

俄國扶植的行政當局在通訊軟體Telegram留言說：「對赫松州而言，烏克蘭已經成了永遠的過去式，俄羅斯將常在此地。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110705

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