俄烏戰爭後與莫斯科關係緊繃 拉脫維亞將恢復徵兵

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（中央社拉脫維亞首都里加5日綜合外電報導）拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）今天表示，鑑於俄烏戰爭期間拉脫維亞與莫斯科當局關係日益緊張，拉國將恢復徵兵制。

帕布瑞克斯向媒體表示：「拉脫維亞目前的軍事制度已經到達極限。與此同時，我們沒有理由相信俄羅斯會改變其行為。」

拉脫維亞在加入防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO）幾年後便取消義務役。自2007年以來，這個歐洲聯盟（EU）成員國的軍隊由職業軍人及僅在週末於步兵部隊中兼職的國家衛隊（National Guard）志願者所組成。

法新社報導，人口不到200萬人的拉脫維亞與白俄羅斯及俄羅斯毗鄰，目前僅有7500名現役軍人和國民衛隊成員，另有1500名北約部隊支援。

帕布瑞克斯說，義務役將適用於男性，並於明年生效，有多種選擇來滿足服役要求。

國家衛隊軍人普里德（Gatis Priede）稱此舉是「最好的消息」，並說早在2014年俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）後，拉脫維亞就該做出這個決定。

帕布瑞克斯還宣布計劃在東南部城市耶卡皮（Jekabpils）附近建造另一座軍事基地，新基地比現有的阿達齊基地（Adazi）更接近俄羅斯邊境。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110706