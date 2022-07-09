安倍晉三遇刺 凶嫌連兩天尋找作案時機

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日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。圖為警方在案發現場找到凶嫌山上徹也的駕照。（共同社）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三昨天在奈良遭41歲的山上徹也槍擊身亡，山上自稱參加了安倍7日在岡山市民會館的助選活動。警方表示，他可能一直在尋找合適作案時機。

安倍8日上午在奈良街頭助選發表演說時，遭人持槍槍擊，凶嫌山上徹也當場遭到逮捕。安倍晉三於當天下午在醫院宣告不治身亡。

安倍晉三最近頻頻前往各地助選，他推特的最後發文是7日晚上，安倍在照片中高舉自民黨參選人小野田紀美的手，尋求選民支持。

「讀賣新聞」報導，根據山上徹也對警方供述，他也前往了安倍在岡山的活動現場。奈良縣警方表示，不排除山上徹也當時帶著土製武器，尋找作案時機的可能性。

調查相關人士表示，山上徹也供述「製作了一把槍打算殺死他（安倍晉三），不管怎樣都想殺了他，因此跟著他前往各處助選場合」，「也去了岡山的會場」。

報導指出，安倍晉三7日晚間前往岡山市北區的市民會館，參加候選人的個人演說活動，待了約10分鐘發表演說後離場。現場座位1700席，但約有2300人參加。

相關人士表示，安倍晉三在岡山的行程，約於一週前在自民黨國會議員的推特上發布。

山上徹也表示，他透過網路得知安倍8日會在奈良發表演說。報導稱，他應該也是透過類似方法得知安倍在岡山的行程。

報導指出，雖然岡山的會場有紀錄到場者的姓名與住址，但競選陣營事後查詢名冊，並沒有發現山上徹也的姓名。會場沒有使用金屬探測器，也沒有進行搜身，僅有岡山縣警方和特勤人員負責維安。（譯者：戴雅真）1110709