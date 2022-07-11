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馬克宏被爆與Uber秘密交易 法國反對派議員譴責

2022/7/11 21:08
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（中央社巴黎10日綜合外電報導）國際媒體聯合調查揭露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在左翼政府擔任部長期間，曾與線上叫車服務巨擘優步（Uber）進行「秘密交易」，法國反對派議員今天對此發出譴責。

法國世界報（Le Monde）引述文件、簡訊及證人說法報導，指控馬克宏在2014至2016年擔任經濟部長期間，曾與Uber進行秘密「交易」，當時馬克宏執掌的經濟部意圖幫助Uber鞏固在法國的市場地位。

這是國際主要媒體基於外洩文件資料的最新調查行動，這項調查已在社群媒體發表，名為「優步檔案」（#Uber Files）。

這項調查是基於12萬4000份洩露給英國衛報（The Guardian）的Uber內部機密文件。法國世界報等其他40家國際性報紙及國際調查記者聯盟（ICIJ）也參與分析這些文件。

這項調查發現，Uber近10年前運用多項道德標準令人存疑且可能違法的策略，刺激其瘋狂的全球擴張行動，馬克宏等政要協助Uber進軍市場。

對此，法國反對派議員已發出譴責，指稱馬克宏顯然曾與Uber緊密合作，當時該公司試圖規避政府對其產業的嚴格監管。

極左派政黨不屈法國（France Unbowed）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）推文予以譴責，形容馬克宏在前總統歐蘭德（Francois Hollande）政府擔任部長期間「掠奪國家」。

法國共產黨領袖魯塞（Fabien Roussel）則形容，世界報報導「揭露馬克宏擔任部長期間扮演積極角色，促進Uber在法國的發展」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110711

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