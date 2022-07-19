日本九州等地大雨 44萬居民被要求撤離危險地區

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本九州北部與中國地區從18日深夜起到今天上午止，出現降雨激烈的線狀對流，促使日本氣象廳對部分地區發布相關警報，總計約有44萬居民接獲撤離危險地區的「避難指示」。

日本放送協會（NHK）報導，受到鋒面與低氣壓影響，日本九州北部與中國地區從18日深夜起到19日上午出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），讓該地區降下間歇性非常激烈大雨。

除了大分縣因雨勢猛烈被發布「破紀錄短時間大雨情報」等降雨警報外，山口縣、島根縣、福岡縣、佐賀縣也因為土石災害危險性快速升高，連同大分縣一同被發布「土石災害警戒情報」。

其中，山口縣、福岡縣及大分縣部分河川已超過「氾濫危險水位」，氾濫風險快速升高。

氣象廳表示，分析京都市中京區附近雷達得知，當地到上午11時20分止的時雨量高達約90毫米，由於接近災害發生危險程度，已發布「破紀錄短時間大雨情報」，呼籲民眾確保自身安全。

由於低氣壓經日本海向東發展，加上鋒面也將南下，西日本及東日本地方到20日止，預料將持續大氣非常不穩定的狀態。

根據NHK自行統計，今天上午11時30分止，包括福岡縣在內的5縣政府，已對約44萬居民發布「避難指示」。「避難指示」屬5階段警戒中次高的第4級，要求在危險場所的民眾全數撤離前往避難。

目前已知出現零星災情，包括山口縣內有數棟民宅淹水、大分縣民宅後方發生土石崩塌及民宅淹水等。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110719