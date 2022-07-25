槍殺安倍晉三嫌犯 遭檢方移送精神鑑定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遭槍擊身亡。奈良地檢廳決定由專家對41歲的嫌犯山上徹也進行精神鑑定，今天把他移送至大阪拘留所。

日本放送協會（NHK）報導，奈良地方檢察廳參考嫌犯山上至今的供述，決定對他進行精神鑑定，調查他是否有刑事責任能力。進行精神鑑定的拘留期從今天起至11月29日為止，約4個月，將由專科醫師進行精神鑑定。檢方將根據鑑定結果，判斷是否起訴。

山上今天上午10時15分（台灣時間上午9時15分）左右，在奈良西警察署被押解上車，警方在這輛汽車前後各安排一輛警車同行，前往大阪拘留所。

山上至今的供述顯示，他因母親捐巨款給宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）而懷恨行兇。他原本想暗殺此宗教團體的總裁，但苦無下手機會，但認為安倍晉三與這個宗教團體關係密切，因此將襲擊目標轉為安倍。

安倍於7月8日在奈良市街頭為執政黨自民黨籍參議院議員候選人助選，在街頭發表演說時，遭山上持自製槍械開槍擊中，送醫不治。山上當場遭警方逮捕。（編輯：周永捷）1110725