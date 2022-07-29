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亞馬遜報喜未見消費需求下滑 盤後股價飆漲13%

2022/7/29 09:09
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（中央社西雅圖28日綜合外電報導）全球最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天表示，由於向Prime會員訂閱服務收費提高，且消費需求即使在通貨膨脹飆漲之際依然升高，預估第3季營收將會成長。

路透社報導，亞馬遜今天盤後交易股價勁揚13%，市值增加逾1500億美元。

亞馬遜的主要對手沃爾瑪公司（Walmart Inc）本週表示，今年營收將比之前預期要低許多。美國消費者信心下滑至近期低點，由於經濟出現困境，一些消費大眾堅持購買低價的生活必需品。

路孚特（Refinitiv）國際經紀估計系統（IBES）數據顯示，亞馬遜估計第3季淨銷售額介於1250億至1300億美元，分析師則估計為1264.2億美元。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）被問到沃爾瑪營收預估和消費者購物模式變化時表示：「我們沒注意到6月有下滑情形。」

雲端運算部門「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services）的表現也優於預期，第2季營收達197億美元，超過分析師預估的195億美元。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師李普斯曼（Andrew Lipsman）說：「歷經幾季震盪後，看來亞馬遜終於準備轉危為安了。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110729

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