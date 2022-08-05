東協外長公報 不滿緬甸和平計畫進度落後

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（中央社金邊5日綜合外電報導）東南亞國家協會（ASEAN）外長今天在會議結束後發布聯合公報宣稱，東協「非常失望」緬甸軍政府在落實和平協議、以結束國內衝突方面取得的進展相當有限。

東協昨天針對台海緊張情勢提出警告，國際和區域動盪加劇恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」。不過，今天的公報中並沒有提到台灣。

然而，公報提到緬甸自去年爆發軍事政變以來的危機，並建議在11月的東協峰會評估緬甸軍政府落實和平計畫的進度，「做為決定下一步的指標」。

緬甸儘管是東協成員國，但緬甸軍政府外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）沒有獲邀參加這次金邊會議，並被排除在2月的東協外長會議之外。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）去年也沒有獲邀參加東協領袖峰會。

東協去年4月針對緬甸議題達成「5點共識」，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制，並展開建設性對話等。在5點共識取得進展前，東協禁止緬甸軍政府派遣部會首長出席所有東協會議，包括11月的東協峰會。

然而，緬甸的暴力衝突幾乎沒有結束的跡象。緬甸軍政府先前處決4名民主人士，更是令東協就緬甸議題取得的共識受挫，引發譴責。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）3日在東協外長會議開幕時表示，如果緬甸軍政府處決更多囚犯，東協將被迫重新思考緬甸的和平計畫。

甚至傳統上不干涉他國內部事務的部分東協成員國，也對緬甸發出嚴厲批評。

馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，緬甸軍政府令所有東協成員都感到挫敗，也使得和平協議像個笑話。

東協成員國包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110805