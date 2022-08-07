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烏南核電廠遇襲嚴重受損 澤倫斯基指俄恐怖活動

2022/8/7 12:59
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭軍事攻擊而致部分廠區嚴重受損，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天譴責俄羅斯利用這座核電廠「進行恐怖活動」。

法新社引述烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的話說，札波羅熱核電廠因遭軍事攻擊而致部分廠區「嚴重受損」，迫使一具反應爐關閉。

針對歐洲最大核電廠遇襲，烏克蘭和俄羅斯互指對方發動攻擊。

澤倫斯基今晚在例行談話中，再次指責莫斯科的恐怖主義，稱「俄羅斯恐怖分子成為世界上第一個利用發電廠…進行恐怖活動的人」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）譴責這次襲擊「嚴重且不負責任地觸犯核安規定，也是俄羅斯無視國際規範另一例證」。

聯合國專門機構國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）同表震驚，說攻擊行動凸顯了「核子災難實實在在的風險」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110807

澤倫斯基
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