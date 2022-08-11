更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣援50萬美元助重建 烏克蘭古城市長公開感謝
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克2/92
首頁 / 國際

SpaceX星鏈申請偏遠地區寬頻補助 遭美FCC拒絕

2022/8/11 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）全球首富馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）向美國聯邦傳播委員會（FCC）申請近10億美元補助款，要透過旗下「星鏈」衛星網絡提供偏鄉寬頻服務，今天遭到拒絕。

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX於2020年12月在FCC的「偏鄉數位機會基金」（Rural Digital Opportunities Fund）下、規模92億美元的標案中競標成功，獲得8億8550萬美元補助款。

聯邦FCC提到，SpaceX正在尋求籌措資金以向35州近65萬個地點提供衛星網路服務。

美國商業新聞網站CNBC報導，FCC的補助款旨在鼓勵寬頻供應業者把服務帶到美國國內「沒有服務」且難以到達的地區。

FCC在新聞稿中表示，「星鏈」（Starlink）和起初在該計畫下獲得13億美元補助款的另一間公司LTD Broadband「未能證明這些供應商能提供承諾的服務」。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）透過聲明表示，SpaceX的科技「確實充滿希望」，但也強調「星鏈」仍在「發展中」。

SpaceX並未立即回應CNBC的置評請求。

值得注意的是，FCC在2020年12月的競標會是「偏鄉數位機會基金」計畫規模204億美元裡的第一階段，意味著SpaceX可能會在之後的幾輪競標活動中爭取剩餘的基金。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110811

SpaceX
寫公開信批評馬斯克 SpaceX傳出開除5員工 爆料稱多年前對空服員露下體 馬斯克否認
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克賣近70億美元特斯拉股票 防被迫收購推特