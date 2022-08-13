西方制裁衝擊 俄羅斯第2季經濟顯著萎縮

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天表示，俄羅斯第2季經濟比去年同期萎縮4%。西方在莫斯科入侵烏克蘭後實施制裁，尤其針對能源與銀行業，對俄羅斯經濟造成打擊。

俄羅斯聯邦統計局表示今年4到6月的經濟相較去年同期下滑4%，對照今年第1季仍有3.5%的經濟成長後尤為顯著。「紐約時報」指出，專家相信俄國侵烏後遭西方制裁的經濟下行效應正要開始。

法新社報導，俄羅斯聯邦統計局發表聲明稱「初步評估數據顯示」，在4月到6月期間俄羅斯國內生產毛額（GDP）為2021年同期的96%。

這是自莫斯科2月底揮軍入侵烏克蘭、引發西方國家對俄羅斯實施經濟制裁以來，俄羅斯首份全面反映經濟變化的季度GDP報告。

俄國央行「俄羅斯銀行」（Bank of Russia）今天表示，預測2022年全年經濟將萎縮4%到6%，2023年萎縮幅度會減為1%到4%，要到2024年才會反彈成長。

俄羅斯銀行副行長扎博特金（Alexei Zabotkin）說：「GDP將在2023年頭6個月觸底。俄羅斯經濟正在往新的長期平衡移動…隨著經濟轉型，經濟將恢復成長。」

俄羅斯的通貨膨脹率4月攀升至20年來新高，之後些微緩和但仍居高不下，7月通膨率達15.1%。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110813