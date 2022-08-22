歐盟擬訓練烏克蘭軍隊 愛蘭爾駐基輔大使館重啟

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（中央社馬德里/都柏林22日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，歐盟將辯論是否在烏克蘭鄰近國家為烏軍提供大型訓練。愛爾蘭則表示，駐烏克蘭首都基輔的愛爾蘭大使館已重啟。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙北部城市桑坦德（Santander）的一場記者會上表示，歐盟成員國國防部長29日在捷克首都布拉格展開為期2天的會議上，將討論這項提案。

曾任西班牙外交部長的波瑞爾說，為烏克蘭提供軍事訓練的行動，相關細節須經過所有歐盟成員國同意。他還說，有「若干」國家已基於雙邊協議為烏軍提供訓練。

此外，愛爾蘭今天宣布，位於基輔的愛爾蘭駐烏克蘭大使館已經重新開門。這座大使館先前因俄羅斯侵略烏克蘭而關閉。

愛爾蘭駐基輔大使館去年8月正式開館，但自今年2月俄羅斯展開戰爭行動後，使館人員一直遠距工作。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，這座大使館重啟，是對烏克蘭展現「團結與支持的一份重要聲明」。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1110822