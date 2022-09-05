因自民黨與統一教關係 岸田內閣不支持率首破40%

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（中央社東京5日綜合外電報導）根據日本讀賣新聞公布的最新民調，日本首相岸田文雄內閣的施政不支持率，首次超過40%。日本民眾對執政自民黨能否與統一教斷絕關係存疑，是主因之一。

「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）1950年代在南韓成立，以集體婚禮為外界所知。

日本前首相安倍晉三7月8日遭槍殺身亡，涉案凶嫌稱其母親因為統一教而破產，並指控安倍推廣統一教。消息揭露後，自民黨與統一教長期的關係，衝擊岸田政府支持率。

自民黨和統一教的瓜葛，也激化日本民眾對27日將舉行的安倍國葬儀式的不滿。

讀賣新聞的民調顯示，岸田內閣的不支持率從一個多月前的34%上升到41%，是自他去年接任首相以來首次超過40%；不過支持率相對穩定，相較上次的51%，這次是50%。

岸田文雄上個星期為自民黨和統一教的關係向日本民眾道歉，表示自民黨將把斷絕與統一教的關係視為「黨的政策」，並加強執行這項政策。

儘管76%的民眾對岸田的說法表達支持，也有72%的人認為自民黨不會與統一教劃清界線。統一教募款的方式多年來都令人存疑。

另外，民調也顯示，反對安倍國葬的民眾，從一個月前的46%，增加到這次的56%。

安倍國葬預定在東京都的日本武道館舉行，經費近2億5000萬日圓，將全數由政府支付，這當中不包括用於安保費用和接待外國重要人士的開支。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110905