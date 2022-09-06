俄副總理：對俄油價設上限 將造成全球市場不確定性

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天表示，莫斯科對烏克蘭採取軍事行動後，七大工業國集團（G7）訂定俄國油價上限的計畫，將使全球市場陷入「不確定性」。

法新社報導，諾瓦克在與石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）視訊會議後表示，「我們將研究市場形勢如何演變，因為存在許多不確定性」，尤其是「G7領袖關於限制俄羅斯石油價格的聲明」。

諾瓦克在國家通訊社「塔斯社」（TASS）發出的講話中補充說：「我們已同意每月繼續舉行一次會議，以便為市場提出最合理的解決方案。」

包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國在內的G7國家2日表示，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限，以切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源。

G7成員已經限制或暫停對俄羅斯的石油採購，但要使該計畫生效，還得有其他國家參與，尤其是俄國最重要客戶之中的印度和中國等大國。

這項計畫引起克里姆林宮強烈反應，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，此舉將「破壞」市場穩定。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110906