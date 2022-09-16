栗戰書訪韓砲火猛烈 直攻軍事半導體薩德議題

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓媒報導，中國全國人大常委會委員長栗戰書這次訪韓，就美日韓軍事同盟、半導體合作及薩德等敏感議題直接表露中國立場，南韓政府在美、中兩大強國間立場恐更為艱難。

中共第3把手栗戰書15日傍晚帶著66人隨行團抵達首爾，展開3天2夜的訪韓行程，除參觀樂金集團（LG）旗下研發園區、與南韓國會議長金振杓會談外，今天下午也獲南韓總統 尹錫悅 尹錫悅小檔案 現職：韓國總統

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 接見，不免被拿來與8月來訪的美國眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）做比較。

裴洛西當時抵達韓國，韓方未派出任何禮賓人員接機，尹錫悅也以休假為由未予接見，而是在輿論批評「怠慢」裴洛西聲浪發酵後，緊急宣布與裴洛西通話安排。

韓國國會先前說明，未派員接機是因裴洛西抵韓時間較晚，雙方協調後決定不安排接機；總統辦公室則稱未安排與尹錫悅會面是因為「位階不相應」、「綜合考量國家利益後的決定」，但外界多認為，是因裴洛西訪韓前先訪問台灣，考量中國立場才冷待裴洛西。

栗戰書這次抵韓由國會秘書長李光宰代表接機，今天下午結束與韓國國會議長金振杓會談後，前往總統辦公室拜會尹錫悅；多數韓媒報導認為，韓國政府這次在栗戰書訪韓時表現態度較裴洛西來訪時更為積極。

湖西大學教授全家霖對中央社記者表示，韓方的接待態度差異，跟來訪時機可能也有關係。裴洛西原定5月訪韓，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不得不延後至8月，正巧碰上韓中建交30週年系列活動舉行期間，時機對韓方而言相對敏感，裴洛西方面應該也對此有一定瞭解。

韓聯社報導指出，今年2月北京冬奧舉行時，時任南韓國會議長朴炳錫曾代表訪中，栗戰書這次訪韓性質較偏向於回訪。但適逢韓中建交30週年，栗戰書來訪意圖似乎不如檯面上和樂融融。

反中立場鮮明的朝鮮日報引述政界人士說法報導，栗戰書今天下午在與金振杓的非公開會談中主張，美國不僅無意對北韓問題採取實質解決措施，反而是利用朝鮮半島問題，強化美日韓軍事合作；若要阻止局勢惡化，美國應展現解決問題的誠意，不要煽動北韓反抗，或圖謀對美國有利的事。

美國主導促成的晶片四方聯盟（Chip 4）及 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF）也受到猛烈抨擊。栗戰書認為，國際供應鏈重組獨利美國，是美國為牽制中國而損害了國際供應鏈秩序；而考量韓中經濟高度相互依賴，「發展排除中國的集團是不行的」。

栗戰書在會後發表共同聲明時表示支持韓中就供應鏈及產業網路順暢穩定，進行更高品質的統合發展；並提出為維持韓中之間供應鏈穩定，有必要進一步發展自由貿易協定（FTA）等經濟合作關係。

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至於韓中雙方僵持不下的 薩德 薩德反飛彈系統（THAAD）小百科 全名為「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）

由美國陸軍研發、隸屬美國國家飛彈防禦署，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。

採用動能擊殺攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，能夠攔截平流層上的飛彈，且具一般防空能力，可攻擊敵方軍機；一定程度上可代替一般地對空飛彈。 看更多 關閉 系統（THAAD，終端高空防禦系統）部署問題，栗戰書主張美國意圖藉此脅迫中國，帶有威脅中國戰略安保利益的不單純意圖，並提到先前韓中外長會談中，已達成努力不讓薩德問題成為兩國關係絆腳石的共識。

金振杓對此回覆，薩德是因應北韓嚴重的核武飛彈威脅，為保護人民而採取的自衛手段，並非威脅第3國的手段，「若北韓核問題解決，薩德問題也會自然而然解決」，要求中方協助促使北韓以對話及外交管道解決問題。（編輯：高照芬）1110916