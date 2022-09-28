北韓試射2枚飛彈 日本政府推測變軌飛行

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（中央社台北28日電）日本防衛副大臣井野俊郎今晚對媒體表示，北韓於今晚從西岸附近朝東方發射了2枚彈道飛彈，這2枚都有可能是變軌飛行，落點在日本的專屬經濟區外。

日本放送協會（NHK）報導，井野在防衛省對媒體表示，北韓於今天下午6時左右（台灣時間下午5時左右）朝東方發射了2枚彈道飛彈。

第一枚於下午6時10分左右，從北韓西岸附近朝東方發射，最高高度約50公里，約飛行了350公里。第2枚約下午6時17分從北韓西岸附近朝東方發射，最高高度約50公里，約飛行了300公里。這2枚彈道飛彈都有可能是變軌飛行。

井野表示，9月25日北韓才發射了彈道飛彈，到目前為止，北韓多次發射彈道飛彈，一連串的行徑對日本、地區及國際社會的和平安全帶來威脅。

他說，日本已透過日本駐中國北京的大使館管道向北韓提出抗議。

日本政府到目前為止，並無接獲有飛機或船舶等受到災害的消息。

報導說，韓國軍方表示，北韓今天從首都平壤的順安附近朝著日本海發射了2枚彈道飛彈。

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)今天從日本前往韓國訪問前，北韓發射彈道飛彈可能是想對抗美韓於26至29日之間舉行軍事演習，並藉機展現北韓彈道飛彈能力的提升。

北韓9月25日從才從西北部平安北道泰川附近朝著日本海發射一枚短程彈道飛彈。今年以來，北韓發射彈道飛彈至今共20次。（編輯：高照芬）1110928