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澤倫斯基將與G7領袖開會 要求提供防空武器

2022/10/11 20:47（10/11 21:43 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基11日將要求G7領導人緊急提供防空武器。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基11日將要求G7領導人緊急提供防空武器。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯昨天在其最新升級的軍事行動中，向烏克蘭發射80多枚飛彈。為此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將要求七大工業國集團（G7）領導人緊急提供防空武器。

路透社報導，美國總統拜登與其他G7領袖將於今晚召開視訊會議，討論他們可以再採取哪些行動，以支持烏克蘭，並聽取澤倫斯基的意見。

澤倫斯基先前已表示，取得防空系統是他的「第一優先要務」。拜登也已承諾將提供更多防空系統。

烏克蘭官員今天通報更多俄軍攻擊事件，包括在東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊，造成至少1人死亡。

截至今天早上，烏國首都基輔、利維夫（Lviv）、蘇米（Sumy）、特諾皮爾（Ternopil）、赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）等地多達301座聚落仍無電可用。

另一方面，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，昨天俄軍對烏國發動致命攻擊，此舉可能已違反國際人道主義法所規範的敵對行動原則。

OHCHR發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）今天在記者會上說，「我們嚴重關切的是，部分攻擊行動顯然是針對重要民用基礎設施…這顯示相關攻擊行動可能已違反國際人道主義法規定的敵對行動原則。」

她還說，「我們敦促俄羅斯聯邦避免進一步升級（戰事），並採取一切可行措施，避免平民傷亡與民用基礎設施受損。」（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111011

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