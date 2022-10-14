傳日本考慮核電廠延役至60年以上 可能明年提案

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（中央社東京14日綜合外電報導）「日經新聞」今天報導，日本政府正考慮對核電廠運轉60年期限再予延長，可能在明年就新規定提交法案，以因應能源供應吃緊和成本上升的壓力。

路透社報導，日經新聞引述日本經濟產業省的草案指出，考量中的新規定包括取消核電廠運轉年限，若獲原子能規制委員會批准就能一再延役。

經產省目前未立即回應置評要求。

根據2011年福島第一核電廠事故後實施的現行法規，核反應爐可運轉40年，若經核准最長可延役到60年。

在日本33座商轉核反應爐中，有4座已獲准可運轉最長60年。

九州電力公司本月12日申請將川內核電廠兩座反應爐延役，關西電力公司和「日本原子力發電公司」先前也提出類似要求。

受俄羅斯和烏克蘭衝突影響，日本面臨能源供應吃緊以及能源成本飆升的情況，首相岸田文雄在8月承諾要重啟更多閒置的核電廠，並考慮延長現有核電廠的使用年限。

日經新聞報導說，政府的目標是在年底前彙編新規，並將相關法律修正案在明年提交國會批准。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111014