泰國外長：未確認蒲亭將參加APEC領袖峰會

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）外傳俄羅斯總統蒲亭將參加11月在泰國舉行的APEC領袖峰會，不過泰國外交部長昨天表示，這件事還沒有確認，因為蒲亭要考量的事情很多。

曼谷郵報（Bangkok Post）日前引述不具名的消息來源報導，蒲亭（Vladimir Putin）已經答應參加11月18到19日在曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議，泰國的安全單位已經被指示須加強維安工作。

不過泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai）昨天在內閣會議後接受泰媒訪問表示，這件事還沒有最後確認，蒲亭想要參加APEC領導人會議，但是他有很多事情要處理，而且蒲亭從俄羅斯飛到泰國需要很多準備工作。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）日前面對媒體詢問表示，已有9個APEC經濟體成員正面回應領導人會議的邀請函，主要是書面形式，另外還有8個經濟體成員可能會參加。不過塔尼沒有透露這些經濟體成員的名單。

泰媒日前報導美國總統拜登（Joe Biden）可能無法參加APEC會議，將指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席。塔尼表示，泰美雙方仍在努力，希望拜登能夠出席會議。此外，中國國家主席習近平是否與會也仍有待確認。

為抗議俄羅斯侵略烏克蘭，5月的APEC貿易部長會議，加拿大、紐西蘭、日本、澳洲官員在美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）帶頭下，在俄國經濟發展部部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）開幕致詞時集體缺席。

民族報（The Nation）報導指出，泰國政府將全力避免APEC領導人會議再度出現這樣的狀況。（編輯：陳惠珍）1111019