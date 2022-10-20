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蒲亭宣布俄羅斯數區提升戒備狀態 莫斯科市長：首都運作如常

2022/10/20 17:56（10/20 18:23 更新）
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俄羅斯總統蒲亭宣布，讓首都莫斯科市在內的數個地區進入「提高戒備」狀態。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯總統蒲亭宣布，讓首都莫斯科市在內的數個地區進入「提高戒備」狀態。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭已經宣布，讓首都莫斯科市在內的數個地區進入「提高戒備」狀態，可能限制交通並加強安全措施。莫斯科市長索比亞寧則說，首都1250萬人的生活將「運作如常」。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布俄國吞併的4個烏克蘭地區實施戒嚴，同時還使莫斯科市在內的俄國數個地區進入「提高戒備」狀態，這項命令可限制首都的交通運輸並加強公共秩序。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）一直試圖讓首都如常運作，他今天表示：「我必須強調說，目前沒有實施任何會限制正常生活步調的措施。」

索比亞寧在通訊軟體Telegram發文指出：「確保經濟穩定、安全措施、武裝部隊的協同，以及緊急情況下的應對、民防、保護手段等任務，將由相關的聯邦和城市當局完成。」

蒲亭宣布局部軍事動員令以來，莫斯科市因為西方企業撤離、城內部分中產階級離去而深受衝擊。

此外，蒲亭也讓莫斯科當局併吞的克里米亞（Crimea）及數個俄國南部地區都置於新的安全措施之下，這些地區可能會限制人民行動。

不過，羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）表示，對當地人來說，什麼都不會改變。

戈盧別夫在Telegram發文表示：「我想強調的是，對居民們來說沒有特別的變化…在羅斯托夫州，並沒有行動禁令。」（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111020

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