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俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊 俄國海軍擊退

2022/10/29 19:54
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄國海軍今天擊退了港市塞凡堡（Sevastopol）遭遇的無人機攻擊。塞凡堡是俄國黑海艦隊（Black Sea Fleet）在克里米亞半島的母港。

塞凡堡市行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社群媒體Telegram發文說：「今天清晨4時30分開始的數小時內，塞凡堡的各式防空系統擊退了無人機攻擊。」

他還說：「所有無人飛行載具（無人機）都被擊落。」

法新社報導，拉茲沃茲哈耶夫指出，克里米亞半島塞凡堡今天遭遇的無人機攻擊，是克里姆林宮今年2月出兵烏克蘭以來，克里米亞半島遇到的「最大規模」襲擊。

拉茲沃茲哈耶夫稍早也說，俄國海軍正擊退無人機攻擊。他在今天清晨表示：「黑海艦隊船艦正在塞凡堡海灣抵禦一架無人飛行載具的攻擊。」

他提到，市內公共服務系統因此處於警戒，但又說「民生基礎設施」並未遭到破壞。

拉茲沃茲哈耶夫呼籲塞凡堡居民，不要在社群媒體張貼這起事件的相關影片。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111029

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