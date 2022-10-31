奈格風暴襲擊菲律賓 死亡人數攀升至98

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（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）菲律賓國家災難管理局今天表示，由於陸續找到更多遺體，最近幾天襲擊菲國的風暴所造成的死亡人數已增至98人。

法新社報導，其中略超過半數死亡人數是因一連串暴洪和土石流所導致，南部島嶼民答那峨（Mindanao）數個村莊28日遭土石流摧毀。

民答那峨莫洛國（Bangsamoro）地區民防局長辛納林博（Naguib Sinarimbo）表示：「我們已將搜救行動轉為尋找遺體，因為災害發生兩天以後，找到倖存者的機會非常渺茫。」

救援隊在泥堆碎瓦中尋找更多遺體，與此同時，在熱帶風暴奈格（Nalgae）中倖存下來的民眾災後清理家園。

菲律賓常發生災害，這次奈格席捲全國各地，淹沒村莊、摧毀莊稼，許多地區都斷電。

奈格風暴在諸聖節（All Saints' Day）的週末假日來襲，這段期間有數百萬菲律賓人返鄉掃墓。

死亡人數可能會攀升，國家災難管理局的最新報告中，仍記錄有63人下落不明。

科學家警告，隨著氣候變遷導致全球暖化，風暴造成人員和牲畜死亡，也摧毀農場、屋宅、道路和橋梁，其威力愈來愈猛烈。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111031