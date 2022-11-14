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美中情局局長伯恩斯將警告俄羅斯 切勿使用核武

2022/11/14 22:56
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（中央社倫敦/華盛頓14綜合外電報導）美國白宮一位官員表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯目前正在土耳其，準備與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金會面，告知對方俄羅斯若在烏克蘭使用核武器所會面臨的後果。

路透社報導，俄羅斯「工商日報」（Kommersant）率先披露美俄在土耳其的這次接觸。該報援引一位身份不明消息人士的話稱，納雷什金（Sergei Naryshkin）將出席會談。

白宮官員稱，曾任美國駐俄羅斯大使的伯恩斯（Bill Burns）並不是要和納雷什金進行任何形式的談判。他說，烏克蘭已事先得到有關伯恩斯土耳其之行的簡報。他還說，伯恩斯不是要討論解決烏克蘭戰爭的問題，而是傳達有關俄羅斯使用核武器後果的訊息。

伯恩斯曾應拜登總統要求，於2021年與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，傳達華盛頓對俄軍在烏克蘭周邊集結的擔憂。

克里姆林宮被問到有關「工商日報」的報導時稱，它既不能證實也不能否認。SVR則對相關詢問不作回應。

除了戰爭，俄羅斯和美國還有許多尚未解決的議題要討論，從延長重要的核武器削減條約和黑海穀物協議，到可能的美俄囚犯交換以及敘利亞內戰等。（譯者：楊明暐）1111114

納雷什金
俄媒：俄美官員在土耳其首都會談
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