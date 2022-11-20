烏南札波羅熱核電廠又遭砲擊 俄烏互控對方開火

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（中央社維也納20日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）今天表示，位於烏克蘭南部受到俄羅斯控制的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠遭到猛烈砲擊，並譴責這類攻擊恐釀重大核災。俄烏雙方相互指責對方開火。

國際原子能總署指出，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠昨天晚間和今天共遭到十幾次砲擊。這座電廠從俄羅斯2月底入侵烏克蘭不久後，就一直受到俄軍控制。

國際原子能總署派駐電廠的團隊表示，從他們的窗戶可以見到一些爆炸，這座核電廠有一些建築、系統和設備受損。

路透社報導，札波羅熱核電廠距離全球史上最嚴重的1986年車諾比（Chernobyl）核災地點僅500公里遠，它屢屢遭到砲擊，令人擔憂可能發生嚴重核災。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示：「我們的團隊昨天和今天上午傳出的消息極度令人不安。這座重要核電廠的廠區發生爆炸，令人完全無法接受。」

「無論背後是誰發動攻擊，必須立刻停手。如同我先前說過許多次：你是在玩火！」

法新社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）隨即表示，俄羅斯是電廠發生爆炸的幕後主使者。它說：「2022年11月20日上午，由於俄國數次砲擊，札波羅熱核電廠廠區記錄到至少12次攻擊。」烏方並指控俄方「再次...置全世界於險境」。

俄羅斯軍方今天則發布聲明表示，基輔「不停止挑釁行為，這些行為的目的是要在札波羅熱核電廠製造人為災難的威脅」。

俄軍說，數枚飛彈在供應札波羅熱核電廠的一個電力線路、電廠的第4和第5發電單位及「2號特殊建築」的附近爆炸。但電廠的輻射水準「維持正常」。

札波羅熱核電廠的反應爐已經關閉，但如果冷卻系統的電源被切斷，核燃料便有過熱危險。而砲擊已經數度造成供電線路被切斷。

俄國通訊社塔斯社（TASS）稍早引述俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）的一名主管表示，札波羅熱核電廠的一些貯存設施被擊中。

俄羅斯核電公司執行長的顧問卡查（Renat Karchaa）表示：「他們不僅昨天砲擊，今天也有，他們現在正在砲擊。」他還說，砲火攻擊札波羅熱核電廠，對核安構成威脅。

根據卡查說法，砲火擊中一個乾式核廢料貯存設施，以及一棟放置剛用過核燃料的建物，但目前並未偵測到輻射外洩。

基輔和莫斯科過往曾相互指控攻擊札波羅熱核電廠，以及可能引發核災。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111120