推特大砍人力 歐盟官員憂仇恨言論審查不足

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（中央社都柏林24日綜合外電報導）社群媒體巨擘推特被億萬富豪馬斯克買下後，發生大量裁員及傳出關閉在布魯塞爾的歐洲遊說辦公室，歐洲聯盟（EU）官員今天對此表達疑慮，擔憂推特對網路仇恨言論的監管不足。

馬斯克（Elon Musk）10月收購推特（Twitter）後將數名高層人士開除，並解雇約3700名職員，相當於總人力的一半，當中包括許多負責打擊假消息工作人員。另有1000多名員工辭職。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，推特在歐洲負責推動符合歐盟網路法規事務的主管人員離職後，推特設在比利時首都布魯塞爾的辦公室已經解散。

一位要求匿名的知情人士也告訴路透社，推特在布魯塞爾的最後2名員工已經離職。這個團隊負責推特與歐盟執委會（European Commission）官員就政策和監管事務的聯繫溝通，原本一共有6名職員。

法新社報導，歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）今天在推特位於愛爾蘭首都都柏林的歐洲總部與身分未曝光的推特代表會面。會後他告訴媒體記者：「對於讓這家公司員工越來越少的決定，我們抱持疑慮。」

他說：「當我們討論到仇恨言論，我確定我們需要更多的人力資源。」

根據歐盟最新評估，推特、臉書（Facebook）等社群媒體巨擘24小時內審查的仇恨言論通知數量，已由2020年的90%降至去年的81%，再降至今年的64%。

數據顯示，在移除歐盟行為準則所定義網路上「冒犯他人內容」（offensive content）的方面，只有YouTube的移除比率改善，推特和其他科技企業在這方面的努力都減少。

針對推特關閉布魯塞爾辦公室的消息，雷恩德斯表示：「這又增添一份疑慮，因為對我們來說，有一個團隊專門負責與歐盟各機關的關係，是非常重要的。」

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）也在推特發文寫道：「若想要有效查出假消息與政治宣傳，並且採取反制行動，這需要資源。」

歐盟新的數位服務法（Digital Services Act）將於2024年2月生效，內容要求網路平台加強管制非法內容，否則面臨最高全球年營業額6%的罰款。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111125