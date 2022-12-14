俄派伊朗無人機襲基輔 美可能宣布愛國者飛彈援烏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，防空系統擊落攻擊首都基輔的13架伊朗製無人機。圖為搜救人員和警察在被俄羅斯無人機襲擊摧毀的建築物現場檢查無人機零件殘骸。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，防空系統擊落攻擊首都基輔的13架伊朗製無人機。與此同時，美國最快明天宣布是否對烏援助愛國者飛彈防禦系統，此舉可能成為這場衝突的關鍵行動。

●俄再攻基輔 烏：擊落「成群」伊朗無人機

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說：「恐怖分子以13架見證者（Shahed）無人機為今晨揭開序幕…根據初步情資，13架全部被烏克蘭防空系統擊落。」莫斯科遭控部署伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭目標。

基輔巿長克里契科（Vitali Klitschko）表示，巿中心今天清晨傳出爆炸聲響。報導稱，執法人員和緊急服務人員在已被大雪覆蓋的受影響地區檢視金屬碎片。基輔州軍政負責人波普科（Sergiy Popko）表示：「遭擊落無人機的碎片擊中一棟行政大樓，4棟住宅大樓輕微毀損，沒有人受傷。」

●赫松州政府遇襲 大樓毀損無人受傷

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）今天表示，俄羅斯部隊以多管火箭系統對近日易手的南部赫松巿（Kherson）中央廣場上的州政府行政大樓進行攻擊，大樓的兩個樓層受損，沒有接獲人員受傷通報。

自從烏克蘭11月11日收復赫松巿以來，俄軍一直從第聶伯河（Dnipro River）對岸進行砲擊。提摩申科在加密通訊軟體Telegram上傳的照片可以看到大樓遇襲後的碎片，大樓內一道走廊的屋頂坍塌，碎石掉落。一些窗戶看起來遭到擊碎，不過建築結構看起來依舊完好。

●供烏愛國者飛彈系統 美最快本週宣布

美國援助烏克蘭愛國者（Patriot）飛彈防禦系統的計畫即將敲定，最快本週對外公布。路透社報導，2位匿名發言的官員表示，這項消息可能最快明天公布，正在等待美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和總統拜登正式批准。

曾主導白宮烏克蘭政策的美國退役陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）表示，取得愛國者空防戰力對於基輔而言「非常、非常重要」、「這些會讓烏克蘭人非常有能力因應諸多不同挑戰，特別是在俄羅斯人從伊朗引進短程彈道飛彈的情況下」。

●緩解供電危機度寒冬 烏尋求5000萬顆LED燈泡

自從夏、秋兩季在戰場上接連受挫以來，俄軍就以飛彈和無人機，對烏克蘭各地關鍵基礎設施持續展開猛烈打擊，導致數以百萬計烏克蘭人在寒冬中受凍摸黑。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）本週指出，俄方攻擊導致40%至50%電網故障。

法國13日在巴黎召開援助烏克蘭國際會議，討論各國於明年3月前能對烏克蘭提供哪些物資，與會國允諾提供超過10億美元援助以及節能的發光二極體（LED）燈泡。澤倫斯基尋求5000萬個LED燈泡以緩解電力短缺，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）後來宣布提供約3000萬顆。

●澤倫斯基：土地遭俄埋地雷 盼國際助清理

澤倫斯基今天在對紐西蘭國會錄影談話中表示，俄羅斯對烏克蘭近一年侵略簡直是「生態滅絕」，將會產生長遠影響，並籲請紐西蘭和其他國家加強援助。

他說：「目前烏克蘭有17萬4000平方公里的土地遭到地雷和未爆彈藥污染。」這相當於柬埔寨、敘利亞或烏拉圭的國土面積。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111214