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北韓試射中程彈道飛彈 南韓推測裝載固態引擎新型

2022/12/18 16:21（12/18 17:10 更新）
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日本海上保安廳18日兩度公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
日本海上保安廳18日兩度公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）南韓軍方表示，北韓今天上午向東海試射2枚中程彈道飛彈（MRBM），推測為裝載固態引擎的新型飛彈；軍方並譴責北韓「嚴重挑釁」，違反聯合國安理會決議。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午11時13分至中午12時5分左右從平安北道東倉里一帶發射2枚中程彈道飛彈，正是3天前北韓測試固態燃料式高功率火箭引擎的地點。

北韓今天發射飛彈飛行約500公里，南韓與美國軍方正就相關數據進行分析，考量北韓近期飛彈研發動態，不排除這次試射飛彈為裝載固態引擎新型中程飛彈的可能性。

專家指出，一般中程飛彈飛行距離約為1000到2500公里，但北韓今天試射飛彈若搭載固態引擎，以正常角度30到45度發射，大約只能飛行1000到2000公里。

統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）表示，這次試射若射程達到1000公里以上、涵蓋日本領土，可能視為對日本的示威，但以高角度發射、射程僅約500公里來看，這次行動更可能是純粹測試性質。

北韓約在5年前曾嘗試開發新型中程彈道飛彈北極星2號，現在可能重新嘗試完善技術缺陷。

南韓梨花大學北韓學系教授朴元坤則認為，北韓可能希望藉此維持朝鮮半島的緊張局勢，預期挑釁行動將持續至12月下旬的勞動黨中央委員會大會。

參謀本部表示，南韓與美方在今天北韓試射後召開合作會議交換資訊，強調無論北韓採取何種威脅或挑釁，韓美雙方都維持穩固協防狀態。

參謀本部也譴責北韓這次行動是對朝鮮半島及國際社會和平穩定的重大挑釁，明確違反安理會決議，要求北韓當局立即停止這類行動。（編輯：林憬屏）1111218

北韓官媒日前報導軍方已測試「高推力固體燃料發動機」，金正恩在場監督。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）。
北韓官媒日前報導軍方已測試「高推力固體燃料發動機」，金正恩在場監督。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）。
#北韓
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