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俄羅斯恩格斯空軍基地傳爆炸聲 空襲警報大作[影]

2022/12/26 10:27（12/26 11:25 更新）
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯媒體今天報導，距離烏克蘭前線數百公里的俄羅斯恩格斯（Engels）空軍基地傳出爆炸聲。

路透社報導，爆炸消息尚未立即獲得官方證實，路透社也無法獨立證實上述報導。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導說，發生了兩次爆炸。

俄羅斯新聞媒體Baza則引述當地居民的話說，空襲警報大作，並且聽到爆炸聲。

這座空軍基地位於莫斯科東南方約730公里的薩拉托夫市（Saratov）附近，曾於12月5日遭受攻擊，俄羅斯表示，烏克蘭無人機當天對兩座俄羅斯空軍基地發動攻勢。

分析人士說，兩座俄羅斯空軍基地接連發生爆炸，對俄國聲譽造成重大打擊，並引發對俄國為何防禦失敗的質疑，當時各界將焦點轉向這場戰爭中使用無人機的狀況。

烏克蘭從未公開聲稱俄羅斯境內的攻擊事件是他們所為，不過基輔當局曾表示，這類事件是俄羅斯入侵烏克蘭的「因果報應」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111226

#俄羅斯
#烏克蘭
#路透社
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