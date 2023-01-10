烏東蘇勒答爾泰半恐陷落 盟國考慮支援主戰坦克

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（中央社基輔10日綜合外電報導）英國國防部指出，俄羅斯可能掌控烏克蘭東部鹽礦小鎮蘇勒答爾大部分地區。目前烏東戰況吃緊，英國正在討論運交挑戰者2型主戰坦克助烏，歐洲盟國也考慮支援自家戰車。

●英國防部：蘇勒答爾鎮泰半恐已陷落

英國國防部10日表示，俄軍和傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）的部隊過去4天取得斬獲，現在或許掌控蘇勒答爾（Soledar）大部分地區。

國防部在定期情報更新中表示：「俄羅斯在蘇勒答爾的軸心極有可能嘗試從北方包圍巴赫姆特，中斷烏克蘭通訊。」

位在烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）的蘇勒答爾距巴赫姆特（Bakhmut）僅10公里之遙。巴赫姆特發生開戰近11個月以來最激烈壕溝戰，雙方都損失慘重。瓦格那集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前強調蘇勒答爾鎮礦山隧道可以容納大軍和坦克，凸顯俄方志在必得。

●烏東戰況吃緊 英國與盟國考慮援烏主戰坦克

英國官員透露，政府內部已討論數週，聚焦於是否以部分英軍的挑戰者2型（Challenger 2）坦克援助烏克蘭。包括波蘭、芬蘭、丹麥等美國盟邦也紛紛表態，願提供自家的德製豹2式（Leopard II）主戰坦克給烏克蘭，但交付豹2給第三方需德國同意。

英軍的挑戰者2型主戰坦克多為數十年老裝備，且需更複雜訓練才能操作，不能期待單靠主戰坦克翻轉戰局。

英國官員表示，拋出援烏主戰坦克議題可以創造政治空間，讓德國有機會批准德製豹2式坦克援烏。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，柏林目前不考慮援烏豹2坦克。

●俄羅斯軍艦挪威海演訓 配備鋯石極音速飛彈

俄羅斯國防部10日表示，高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）巡防艦的官兵在挪威海進行防空演習。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週將這艘巡防艦派往大西洋，配備了新一代「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈，俄羅斯宣稱其飛行速度達音速的9倍，射程超過1000公里。這向西方發出信號，即俄羅斯不會在烏克蘭戰爭中退縮。

●蒲亭親信：在烏與北約軍事對抗 西方試圖滅俄

蒲亭親信、俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）10日表示，俄羅斯正在烏克蘭對抗美國為首的軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO），「西方計劃繼續撕裂俄羅斯，最終將它從世界政治地圖中消滅」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120110