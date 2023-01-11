美宣布訓練百名烏軍操作愛國者 最快下週展開

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國防部今天宣布將在奧克拉荷馬州的一座基地訓練約百名烏克蘭人員，教他們使用及維護美方提供給基輔當局的先進愛國者（Patriot）防空系統。

法新社報導，華府去年底承諾提供愛國者防空系統給烏克蘭，來幫助烏國對抗俄羅斯不斷的空襲；這對過去一再請求美方提供這套系統的烏國來說，可謂一大勝利。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將告訴記者說：「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統的工作，最快下週將在奧克拉荷馬州的西爾堡（Fort Sill）展開。」

賴德說：「這項訓練將讓90到100名左右的烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」

他補充說：「一旦投入戰場，愛國者將為烏克蘭的防空能力做出貢獻，並為烏國人民提供另一種能力，來抵禦俄羅斯正在進行的空襲。」

雷神公司（Raytheon）生產的MIM-104愛國者是一種地對空飛彈（SAM）系統，當初是為了攔截在高空飛行的飛機而開發。

愛國者在1980年代進行改良，以專注於對付戰術彈道飛彈帶來的新威脅，首度派上用場的時機，是波斯灣戰爭期間用來對付伊拉克所使用的俄製飛毛腿飛彈。

愛國者已在沙烏地阿拉伯被證實能有效對抗從葉門發射的伊朗製彈道飛彈。雷神公司表示，自2015年以來，愛國者已在戰鬥中攔截了150多枚彈道飛彈。

國際上烏克蘭支持者的目標，是要為烏國建立由低、中、高空系統組成的多層防空系統，以抵禦各種威脅。

根據路透社報導，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）今天表示，美方計劃訓練烏克蘭軍人，教他們使用愛國者飛彈，是進一步證明美方參與在烏克蘭的衝突。

安托諾夫透過俄羅斯駐美國大使館發出的聲明表示：「美國國防部決定在奧克拉荷馬州西爾堡辦理培訓課程，再次證實華府站在基輔當局納粹罪犯這一邊，事實上參與了在烏克蘭的衝突。」

安托諾夫表示，美國政府真正的目的，是要「藉烏克蘭之手，在戰場上盡可能地對俄羅斯造成傷害。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120111