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FAA系統當機影響逾萬航班 誤點情況恐持續至13日

2023/1/12 09:20
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）表示，全美各地航班起降受到系統故障影響一度停飛後，目前正逐步恢復正常運作，然而班機誤點情況可能持續到13日。

官員表示，FAA負責向機師發送飛航危險訊息的電腦系統當機，導致所有航班一度停飛。

英國廣播公司（BBC）報導，班機在美東時間上午9時前後陸續恢復起降，不過航空公司警告可能還會出現延誤的狀況。

從丹佛（Denver）、亞特蘭大（Atlanta）到紐約市，全美各地機場都受到系統當機影響。

根據世界航班追蹤網站FlightAware統計，截至目前，已有近9600個航班誤點、1300多個航班取消。

共有1萬900多個航班受到影響，數字仍在上升中，但航空公司有信心在明天之前大致恢復正常運作。

西南航空（Southwest Airlines Co）、聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和美國航空（American Airlines）等美國主要航空業者都說，今天有40%或更多航班延誤或取消。

這是近20年來，全美航班首度因技術問題停飛。

各地空中交通運作目前已逐步恢復，但由於班機塞爆機場，班機誤點情況至少會持續到明天，甚至可能更久，員工工作時間的限制可能也會受到影響。

聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）副主席托瑞斯（Chris Torres）告訴路透社，班機誤點情況可能持續到後天。他說：「這起事件已於美東時間上午9時解除，但並不意味問題會在上午9時戛然而止。這將引發連鎖反應。」

白宮新聞秘書說，總統拜登已下令「徹底調查」。

美國聯邦參議院商業委員會主席肯特威爾（Maria Cantwell）也表示，委員會將展開調查。共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）稱系統當機「完全無法令人接受」。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，FAA發現電腦系統當機後，出於「高度謹慎」下令停飛。

布塔朱吉說，當前的首要之務是確切了解事發原因及須採取何種舉措，以確保不會重蹈覆轍。

官員表示，當局仍在努力確定問題發生的根本原因。

美國主要航空公司則說，他們正密切關注後續發展。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120112

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