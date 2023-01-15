澤倫斯基誓由戰場阻俄恐怖暴行 籲西方提供武器

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（中央社基輔14日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭發動新一波攻擊，重創一座住宅大樓和許多能源設施，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國的這種「恐怖暴行」只能夠透過戰場阻止，而這有賴西方提供必要武器。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日談話中說：「是否可能阻止俄國的恐怖暴行？是的，有可能。那麼除了在烏克蘭戰場以外是否有任何其他方法可以做到呢？很不幸，沒有。」

他又說：「要做到這點需要什麼？就是在我們夥伴國家庫房中的武器，我們的軍隊已迫不及待。全世界都知道要如何阻止那些散布死亡的人。我要感謝所有幫助我們的人。」

英國稍早宣布，決定提供重型戰車給烏克蘭。澤倫斯基對此表示歡迎，認為這將「傳送正確的訊號」。

他在推特推文說：「我與（英國的）蘇納克首相（Rishi Sunak）通話時，感謝他決定不只是將增強我們在戰場上的力量，更將對其他夥伴傳送正確訊號。」

蘇納克承諾提供挑戰者2型（Challenger 2）戰車給烏克蘭，成為第一個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家。（譯者：林治平）1120115