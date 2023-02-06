挪威提5年2195億援烏計畫 另撥款助為糧價所苦國家

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（中央社奧斯陸6日綜合外電報導）挪威為全球主要能源出口國，因俄烏戰爭受惠而受到批評。挪威工黨籍總理斯托爾今天提議，挪威應在5年期間提供約750億挪威克朗（約新台幣2195億元）援助烏克蘭。

路透社報導，斯托爾（Jonas Gahr Store）與挪威反對派領袖會面後於記者會上表示：「我們打算在國會就此達成一致的協議。」

位於北歐的挪威是全球主要石油及天然氣出口國，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲天然氣價格飆漲，挪威政府收入也飆升至創紀錄水平。

斯托爾受到部分國家及國內一些反對派批評，因為挪威間接從俄烏戰爭獲利。他在2022年底宣布一項計畫，擬提供烏克蘭多年援助，但未闡明金額多寡。

他指出，對於烏克蘭的援助有一半將用於軍事，剩下的援助將用於人道需要，但這項分配未來幾年可能發生變化。

斯托爾還提及，挪威今年還應該額外提供50億克朗，援助在俄烏戰爭後因為全球糧價飆升而受苦的窮國。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1120206