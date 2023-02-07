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UN秘書長警告 俄烏衝突恐釀全球更大規模戰爭

2023/2/7 16:09
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）俄烏戰爭將屆滿1週年，聯合國秘書長古特瑞斯今天對各國提出警告，擔心俄烏戰爭局勢恐進一步升溫，這可能意味著世界正走向一場「更大規模的戰爭」。

綜合法新與路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在聯合國大會發表談話，列出2023年優先事項分別為俄羅斯入侵烏克蘭、氣候危機以及極端貧窮問題等。

他對193個成員國代表說：「2023年一開始，我們就面對一生中前所未見的一系列挑戰。」

今年面臨的諸多挑戰當中，開戰將滿1週年的俄烏戰爭排名首位。

古特瑞斯說：「戰爭不僅為烏克蘭人民帶來無盡痛苦，也對全球影響深遠。」他還說：「和平的前景愈來愈渺茫，戰況進一步升級以及發生流血衝突的可能性卻一再攀升。」

古特瑞斯表示，「我擔心世界並不是在無意間邁向一場更大規模的戰爭，而是明知如此，卻仍朝這方向前進」。

他也列舉其他恐威脅和平的地區衝突，舉凡以色列與巴勒斯坦衝突，到阿富汗、緬甸、非洲沙赫爾（Sahel）地區和海地等。

他說：「如果每個國家都履行聯合國憲章規定的義務，就能確保和平…現在是時候改變我們追求和平的方式，重拾對聯合國憲章的承諾，將人權與尊嚴放在首位，將預防衝突謹記在心。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120207

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