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關閉媒體引發關切 柬埔寨回嗆：西方有政治動機

2023/2/14 17:28
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（中央社金邊14日綜合外電報導）柬埔寨在全國大選前關閉境內最後一個獨立媒體機構，引發西方政府的關切，柬埔寨今天反擊這些關切是出於「政治動機」、「有偏見」。

以柬埔寨語和英語出刊和播送的網路媒體「民主之聲」（VOD）昨天停止廣播。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）下令吊銷其執照，因為他認為民主之聲有關他長子的報導是錯誤的。

美國昨天晚間對於「突然」關閉民主之聲「深表關切」，加入批評金邊當局作法的行列。

美國、法國、德國駐柬埔寨大使館先前已對金邊在全國大選投票前關閉媒體表達關切。

柬埔寨外交部發言人在聲明中駁斥一些大使館「出於政治動機、帶有偏見和偏頗的關切」。

外交部發言人說：「對違反規則的實體採取行政行為，根本不值得擔心。」

自2003年起開始播送的民主之聲2月9日發表一篇報導，指稱洪森的兒子洪馬內（Hun Manet）中將已經簽署幫助土耳其地震災區的財政援助。

受到支持接替他父親的洪馬內否認這一說法，洪森說是他批准10萬美元的救援計畫。

洪森要求民主之聲道歉，但拒絕重新考慮撤銷民主之聲執照的決定。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120214

#洪森
#洪馬內
#柬埔寨
洪森
報導有構陷兒子越權之虞 柬埔寨總理下令關媒體柬埔寨尋求高鐵援建 總理洪森9日訪問中國
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