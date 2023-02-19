美國質疑中國可能暗助俄攻烏 英國將援烏長程武器

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（中央社基輔19日綜合外電報導）4位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助，供其用於烏克蘭。英國首相蘇納克說，英國將成為第一個向烏克蘭提供較長程武器的國家。

●馬克宏盼俄國在烏克蘭戰爭中被打敗 而非遭摧毀

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受媒體訪問中表示，他希望俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中被打敗，但不是「被摧毀」。

馬克宏是從德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）回來後發表上述談話，他在會議期間敦促盟邦加強支援烏克蘭，還說法國已做好準備因應一場曠日持久的衝突。

馬克宏向「星期日報」（JDD）、「費加洛報」（Le Figaro）等法國媒體說：「我希望俄羅斯在烏克蘭被打敗，我希望烏克蘭能捍衛自己的地位。」

●俄國棋王：烏克蘭勝利是俄羅斯民主轉型的前提

前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）表示，烏克蘭擊敗莫斯科是俄羅斯民主轉型的「先決條件」。

法新社報導，卡斯帕洛夫在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）一個討論俄羅斯「民主未來」的小組討論中表示，「自（俄羅斯總統）蒲亭的法西斯主義中解放出來，烏克蘭遍布著如此想法。」其它知名的俄羅斯異議人士也出席了這場討論會。

「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」

●美官員：中國可能正暗助俄攻烏 提供非致命性軍援

4位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，知情人士透露，相較於中國已向俄羅斯提供了一些幫助，包括當俄羅斯假消息的傳聲筒以及為俄國出兵洗白，這些非致命性的軍事援助都偏向俄軍用在烏克蘭的有形援助。

上述官員不願說明非致命性的軍事援助具體細節，但說這些援助可能包括春季攻勢所需的裝備，像是制服甚至防彈衣等。

●歐盟推動彈藥共同採購計畫 以援助烏克蘭

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩表示，她相信，商討歐洲整體國防採購計畫時，歐盟向烏克蘭提供更多彈藥的共同利益將較個別國家利益更加重要。

路透社報導，基輔稱烏克蘭軍隊每天會發射多達1萬發砲彈，因此需要更多補給之後，歐盟正就聯合採購彈藥以幫助烏國的方式進行緊急協商。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在慕尼黑安全會議期間接受媒體採訪時表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭中，我們發現，面臨壓力時，我們有能力可以移動整座山，因此在這個問題上也是如此。」

●蘇納克：英國將率先援烏長程武器 3個月內加速軍援

蘇納克說，將率先向烏克蘭提供較長程武器；至於烏克蘭強力要求的先進戰機，蘇納克說，各界清楚供應牽涉複雜問題，但只要有國家願意即刻提供，將全力支持。

他還提到，預計英國在未來3個月向烏克蘭交運的軍援將超過去年一整年的規模，因為「時間」正是關鍵。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120219