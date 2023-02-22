日本調查：染疫一年半後 約1/4民眾仍有後遺症

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本國立國際醫療研究中心調查發現，即使感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一年半後，約1/4的人表示自己仍有疑似後遺症的記憶障礙（腦霧）及嗅覺異常等症狀。

日本放送協會（NHK）報導，國立國際醫療研究中心從2020年2月到2021年11月間，針對曾在此中心及日本各醫院就診的502位COVID-19患者，聽取他們在痊癒後的症狀並進行分析。這502人年齡層從20多歲到70多歲。

調查結果顯示，從染疫起算約半年後，有32.3%的受調者仍存在某些症狀；這個比率到染疫後一年雖略降為30.5%，到一年半後還有25.8%，也就是約每4人就有1人留下某些症狀。

在染疫一年後的症狀，最多的是記憶障礙，占比11.7%；注意力下降以11.4%居次、嗅覺異常以10.3%排名第3。

彙整調查的醫師森岡慎一郎說，雖然外界認為感染Omicron變異株出現後遺症的比率有降低，但因為感染Omicron變異株的患者非常多，絕對不容小覷。

他說，就算染疫時症狀輕微，仍有人出現長期症狀，希望民眾平常還是要做好防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1120222