俄羅斯控烏克蘭人跨境殺平民 基輔駁斥

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）莫斯科當局今天宣稱，有烏克蘭人跨越國界進入俄羅斯南部，並殺害2名平民。基輔政府否認這項指控，並稱俄方這是在「蓄意挑釁」。

俄羅斯說毗鄰烏克蘭的幾個州經常遭到烏軍砲擊，但這次入侵指控若被證實為真，仍屬俄國境內罕見的戰鬥案例。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在聲明中說，這些「烏克蘭民族主義者」隨後被趕回邊界另一側，並遭到「大規模砲火攻擊」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱這些攻擊者是「新納粹和恐怖份子」，他們「滲透邊境區域，並朝平民開火」。

根據俄羅斯聯邦安全局，事發地點位於與烏克蘭接壤的布揚斯克州（Bryansk）克利莫沃區（Klimovsky district），當局發現「大量爆裂物」。

布揚斯克州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）今天稍早表示，「一支偵察和破壞小組」已跨越邊界，且攻擊事件造成兩人死亡和一名孩童受傷。

然而烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）隨即駁斥莫斯科的指控。

他說：「有關俄國出現破壞小組的故事，是經典的蓄意挑釁。…俄羅斯想要恐嚇人民，藉此合理化對另一個國家的攻擊，以及一年戰事後日益嚴重的貧困情形。」

法新社無法獨立查證上述消息。（譯者：楊昭彥）1120303