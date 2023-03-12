日本百年旅館浴池含菌超標 前社長疑自殺身亡

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本福岡縣老牌溫泉旅館「二日市溫泉 大丸別莊」，因未定期更換館內浴池水被驗出含菌超標逾千倍，日前遭福岡縣政府刑事告發及縣警搜索，今天傳出前社長山田真疑似自殺身亡。

大丸別莊位於福岡縣筑紫野市，是據稱連昭和天皇都曾下榻的老牌旅館，但福岡縣政府日前發現館內大浴池一年竟只換兩次水，一度檢測出最高含量超標3700倍的退伍軍人菌。福岡縣政府為展現絕不姑息的態度，3月8日向警方提出刑事告發並獲受理。

日本共同社報導，福岡縣警方今天表示，大丸別莊前社長山田真今天上午被發現死亡，目前研判可能是自殺。

日本放送協會（NHK）報導，福岡縣警方表示，今天上午7時左右在筑紫野市發現一名男性死亡，經確認為營運「大丸別莊」的公司前社長、70歲的山田真。

警方在山田真停在附近的自用車中找到像是遺書內容的便條紙，從遺體及現場狀況等判斷應是自殺。

福岡縣警察本部生活經濟課表示，對死訊感到非常遺憾與痛心，警方相關因應作為沒有問題，今後也將持續進行調查。

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日媒今年2月24日披露大丸別莊未依法更換浴池水的新聞後，時任社長的山田真2月28日出面舉行記者會說明並致歉，之後在3月2日辭去社長職務。福岡縣政府3月8日提出刑事告發，福岡縣警方3月10日前往旅館及山田真家中搜索。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120312

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