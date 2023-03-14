土耳其大選在野黨合體第一貓領風騷 誓言飼料降價

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土耳其在野黨共和人民黨候選人兼黨魁基里達歐魯與同黨「第一貓」瑟拉菲丁亮相，他承諾上台後將降低寵物飼料價格，緩解飼主經濟壓力。（圖取自instagram.com/kilicdaroglu）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）土耳其選戰開跑，在野候選人與同黨「第一貓」瑟拉菲丁在IG亮相，並承諾上台後將降低寵物飼料價格，緩解飼主經濟壓力。身為在野黨總部的「真主子」，瑟拉菲丁在當地知名度可不輸英國捕鼠官賴瑞。

土耳其去年10月通膨率攀升至24年高點85.5%，民眾被翻倍的物價壓得喘不過氣，政府又視貓狗營養及健康所需的食品為「奢侈產品」而課徵18%增值稅。對飼主而言，無疑是雪上加霜。

主要在野黨共和人民黨（CHP）候選人兼黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）12日矢言讓飼料不再是奢侈品。他特地放上2張與瑟拉菲丁（Şerafettin）的合照，土耳其愛貓文化在政壇展露無遺。

瑟拉菲丁，簡稱楔羅（Şero），靈感來自與加菲貓性格相仿的土耳其動漫角色「壞貓瑟拉菲丁」（Kötü Kedi Şerafettin）。這隻以CHP安卡拉總部為家的虎斑不但是黨吉祥物，更是資深黨員，別稱「社會民主貓」。從總部落成的第一天起就被收編入黨。

瑟拉菲丁2005年出生，推特（Twitter）約5萬人追蹤。根據自介，牠的工作就是盯著黨魁。

踏上政治路，又不時在推特預測選情及挖苦，瑟拉菲丁成為媒體報導常客為必然。例如2009年，土耳其憲法法院宣布CHP貓糧及貓砂支出是違法開銷、濫用資金，「當事貓」瑟拉菲丁因此躍上版面。CHP前黨魁白伊卡（Deniz Baykal）或基里達歐魯受訪時，牠也會亂入現場。

土耳其2014年3月30日舉行地方選舉時，21個省在計票過程中跳電，時任能源部長的尤迪茲（Taner Yildiz）歸咎於「1隻野貓潛進配電裝置」，民眾當時以為是愚人節玩笑，CHP則不滿政府的說法。時任CHP副主席的泰金（ Gursel Tekin）「呼籲」 瑟拉菲丁出馬，在同年總統選舉期間建構防貓網以保護配電裝置，好讓選舉順利進行。

一般認為，泰金出動第一貓暗指政府趁跳電操縱選票，貓闖入配電裝置只是幌子。瑟拉菲丁由此有了新封號行走江湖：「沒有潛入配電裝置的貓」。

土耳其2015年迎來國會選舉時，最高選舉委員會主席稱為了避免跳電事件重演，已「圍捕每一隻貓」。瑟拉菲丁一則「我還在這，過來圍捕我」的推文，讓牠再次登上媒體。當年基里達歐魯屬意的候選人人選，也經由牠的推特帳號曝光。

瑟拉菲丁並不是整天在推特嘲諷時事，牠也曾於2014年10月世界動物日與CHP成員「發表」附上貓掌印的文件，敦促市政府為安置及治癒流浪動物投入更多預算，及僱用獸醫，為因車禍受傷的動物提供救護車服務、埋葬死去的動物，並於夏季時在城市角落擺放食物及水，防止動物脫水。

瑟拉菲丁2021年因為健康狀況不佳住院。

土耳其5月14日舉行國會及總統選舉，路透社昨天報導，最新民調顯示基里達歐魯領先競選連任的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）逾10個百分點。（編輯：韋樞）1120314