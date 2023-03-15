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中國暗地挺俄 立陶宛：對烏克蘭破壞性大於建設性

2023/3/15 13:22
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（中央社維爾紐斯14日綜合外電報導）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說，儘管中國在俄烏戰爭中試圖扮演中立的和事佬，但中國在這場戰爭是支持俄羅斯的。

瑙塞達今天接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時說，北京在俄烏戰爭中扮演重要的角色，應該站在歷史對的那邊。

瑙塞達說：「遺憾的是，我覺得中國的目標是讓這場戰爭繼續打下去，讓這場戰爭變得更血腥，在這種情況下，中國不論私下或在公開場合上都在支持俄羅斯。」

「很難相信中國可在這兩國之間扮演調解人角色。中國至少要維持中立立場。」

「我可以想像這樣的地位，但現在我不認為有這個可能性，我覺得中國必須思索它希望在這場戰爭達到什麼目標。目前，我所評估、我所見到的是，中國角色是破壞性的，而非建設性的。」

中國國家主席習近平即將訪問莫斯科會見總統蒲亭（Vladimir Putin），討論和平展望。習近平此行引發各界臆測。

瑙塞達支持向烏克蘭提供各種武器，包括噴射戰鬥機，而且呼籲動作愈快愈好，因為這場戰爭已奪走太多條人命、重創太多的基礎設施。

他告訴歐洲新聞台：「我們即將進入這場戰爭的關鍵階段，保持果斷十分重要。」

「俄羅斯行事果斷，能將所有資源集中起來。這是因為俄羅斯不是民主國家，可以無視社會在其他領域、在社經領域的需求，而他們正在集中力量，強化國防工業。」

他說：「我們也可以做相同的事，我們應該也必須做相同的事。」

瑙塞達又說，由於莫斯科與基輔立場南轅北轍，他並不看好雙方在可預見的未來回到談判桌。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120315

#瑙塞達
#中國
#習近平
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