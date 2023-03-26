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札波羅熱核電廠情況仍不穩 IAEA署長將二度造訪

2023/3/26 09:29
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（中央社維也納25日綜合外電報導）聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天宣布，他將於下週前往烏克蘭造訪遭俄羅斯掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，評估當地嚴峻情況。

綜合法新和路透社報導，烏克蘭札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，有6座反應爐，1年前遭俄羅斯占領後持續成為砲轟目標。葛羅西不斷敦促在核電廠四周建立安全區。

此行將會是葛羅西繼去年9月之後的第2次造訪。他前一次出訪時建立一個常設性IAEA專家團隊駐守電廠，他這一次造訪也將會有一個全新的團隊陪同。

國際原子能總署表示，2月的輪值進度拖延了近1個月，對「專家團隊面臨的極度挑戰性環境」發表譴責之意。

這座核電廠於俄國全面侵烏早期便落入俄國手中，至今依舊距離前線不遠。俄烏兩國互控對方發動砲轟。

葛羅西在聲明中說：「儘管我們如今已在當地部署7個月，札波羅熱核電廠的情況依舊不穩定。」他表示，他希望「第一手評估該廠嚴峻的核安全以及維安情況」。

俄羅斯全面入侵之前，札波羅熱核電廠提供烏克蘭全國約20%電力，但自6座反應爐去年9月全面停止運作以來便沒再生產任何的電力。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120326

#葛羅西
#俄羅斯
#烏克蘭
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